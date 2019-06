Politie sluit brandstichting niet uit bij schoolbrand in Giethoorn

Toch wil ze nog geen keiharde uitspraken doen over brandstichting. ,,We zijn dat nog aan het onderzoeken. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat het door de droogte is ontstaan”, verklaart Coenen.

Ook in Vollenhove was afgelopen week een brand in een chalet. Dick Spans, eigenaar van vakantiepark 't Akkertien, hield daarbij rekening met brandstichting. Coenen: ,,Het onderzoek naar die brand is nog niet afgerond. Wij gaan in ieder geval niet uit van een verband tussen deze twee zaken.”