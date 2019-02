Politie tolereert racen op ‘circuit van Steenwijk’ niet

‘Straatraces’, snelheidsovertredingen en veel lawaai: in Steenwijk hebben ze last van een groep jongeren die voor dit soort problemen zorgt. De politie heeft de jongeren in het vizier. Intussen wordt er op het bedrijventerrein zelf nagedacht over oplossingen.

Fysiotherapeute Caren Bonaparte uit Steenwijk ziet dagelijks meerdere bijna-ongelukken gebeuren. Met haar zaak zit ze op het bedrijventerrein Dolderkanaal, vlak bij een volgens haar gevaarlijke bocht. ,,Rond de namiddag ontstaat daar bij mensen lak aan de snelheid‘’, aldus Bonaparte. ,,Het is hier rechttoe, rechtaan. Daardoor kun je veel snelheid maken. Het wordt wel het circuit van Steenwijk genoemd, met z’n racebochten.’’

Dat de politie gisteravond op de nabijgelegen Dolderweg - waar je officieel maximaal 30 kilometer per uur mag - een wegpiraat betrapte bij een mogelijke straatrace, zorgt niet voor verbazing bij Bonaparte. ,,Het is een goede plek om zo’n straatrace te doen, er is weinig tegenliggend verkeer zoals in een woonwijk.’’

Haaientanden

Bij het bedrijventerrein zijn volgens haar geen haaientanden aangebracht en de maximumsnelheid staat niet aangegeven, omdat daar al het verkeer van rechts voorrang heeft. ,,Maar omdat er zo snel wordt gereden, wordt dat niet altijd gezien.’’

Bonaparte is inmiddels begonnen met het noteren van nummerborden van de snelheidsduivels. ,,Ik heb er twee in het vizier. Het is een hele grote frustratie. Als je die mensen wilt aanspreken, zijn ze al weer 80 kilometer verderop.’’

Volgens haar zijn er meerdere maatregelen mogelijk om de snelheidsproblemen op te lossen. ,,Verkeersdrempels en duidelijke verkeersborden zijn goede manieren. Of je moet ervoor kiezen dat er alleen nog maar bestemmingsverkeer mag komen. Er hoeft maar één dode te vallen en dan gaat er pas wat gebeuren.’’

The Fast and the Furious

De politie in Steenwijk laat weten dat het asociale verkeersgedrag, met name van de laatste paar weken, afkomstig is van een groep van acht à tien jongeren van 18 tot 25 jaar. ,,Die jongeren rijden in auto’s waar ze trots op zijn, maar het verkeersgedrag dat zij vertonen kan niet’’, zegt Hilda van der Walle van het Steenwijker politiekorps.

Degene die gisteren 110 kilometer per uur reed op een plek waar je niet harder dan 30 mag, is volgens haar bijvangst tijdens het controleren van die groep jongeren. ,,Maar dit is geen eenmalige actie, hier zullen wij scherp op zijn de komende weken. Dit gedrag wordt niet getolereerd. We moeten overigens oppassen dat er geen beeld ontstaat dat het hier gaat om straatraces uit bijvoorbeeld The Fast and the Furious.’’ Volgens haar gaat het vooral om jongeren die met een te hoge snelheid rondrijden, op verschillende plekken rondhangen en hinderlijk lawaai maken. ,,Mensen in Steenwijk hebben daar last van.’’

De politie hoopt wel dat inwoners die zich boos maken over het verkeersgedrag dat bij de politie melden. Tot nu toe is dat nog maar zeer weinig gedaan. ,,Maak hier melding van, zodat wij een actueel beeld blijven houden van de stand van zaken zoals deze ervaren wordt door inwoners’’, zegt Van der Walle.

Matrixborden