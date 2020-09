Politie zet drones in voor controles op het water in Gelderland en Giethoorn

Wie met zijn waterscooter of boot zorgt voor overlast op het water, komt er vanaf nu minder makkelijk mee weg. Deze zomer is de Landelijke Eenheid samen met de waterpolitie van Oost-Nederland een pilot gestart om sneller overtreders te pakken. Dat doen ze nu dus niet alleen vanaf het water, maar nu ook vanuit de lucht.

Door middel van drones kan de waterpolitie nu makkelijker controleren op het water. De proef vond deze zomer plaats in Gelderland en Giethoorn. De initiatiefnemers zijn in elk geval tevreden over de proef. In totaal zijn er honderdvijftig vaartuigen gecontroleerd en 56 boetes zijn er uitgedeeld voor te snel varen, waterskiën op niet toegestane locaties, het ontbreken van een dodemanskoord of het niet hebben van goed zicht.

Lastig om boetes te geven

Normaal gesproken staat de waterpolitie een overtreding aan de oever of elders op het water. Pas na constatering van een overtreding komen agenten in actie voor een waarschuwing of bekeuring. De dronebeelden maken het werk van de politie dus makkelijker.

,,We zien vaak bij reguliere controles dat watersporters zich netjes gedragen zodra wij in de buurt komen of elkaar zelfs waarschuwen als wij op het water zijn. Met de drone kunnen wij onzichtbaar overtredingen constateren, om vervolgens naar de overtreder toe te gaan en aan te spreken", aldus de politie.

Kunnen vastgelegde dronebeelden ook dienen als bewijs in een rechtszaal? Het introduceren van bodycams bij politieagenten ging de afgelopen jaren ook niet zonder de nodige regelgeving. Voordat drones dus standaard ingezet kunnen worden, zal daar eerst goed naar gekeken moeten worden. Op dit moment ontbreekt het nog aan regels wat betreft het gebruik van drones bij de politie. Tijd zal uitwijzen of de beelden stand houden in een rechtszaak.

Wegens de positieve resultaten wil de waterpolitie deze vorm van controleren ook in 2021 gaan inzetten en uitbreiden. De drones zullen reguliere surveillances dan ook niet vervangen, maar eerder aanvullen.