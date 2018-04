De politie wil de verantwoordelijke dolgraag in de kraag vatten, zodat de gemeente Steenwijkerland ook de ontstane schade kan verhalen. Het incident gebeurde rond half negen in de avond. Volgens de informatie die de politie tot nu toe heeft, reed de dader in een grijze stationwagen, vermoedelijk een Opel. Achter het stuur zat een blanke man met kort haar. Hij droeg een zwart shirt met witte letters achterop. De bestuurder is weggereden richting rotonde Gagelsweg. Als er mensen zijn bij wie een belletje gaat rinkelen, dan wil de politie graag met hen in contact komen. Dat geldt ook voor getuigen van het incident.