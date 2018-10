Politiek Staphorst neemt tijd voor besluit over windmolens

De komst van drie tweehonderd meter hoge windturbines in het landelijke gebied De Lommert bij Staphorst is allerminst een gelopen koers. Diverse fracties in de gemeenteraad hebben meer tijd nodig om de bezwaren van de buurt te beoordelen.

Burgemeester Theo Segers laat weten dat de windmolens in een later stadium opnieuw op de raadsagenda komen te staan. Alfred Stegeman lost namens Gemeentebelangen al een schot voor de boeg. ,,Waarom windmolens bouwen in een ander gebied dan Rouveen-Oost, waar nu al molens staan?” Stegeman probeert andere partijen in de gemeenteraad mee te krijgen af te zien van De Lommert, het gebied tussen Staphorst, IJhorst en de Staatsbossen.

Versnippering

Bovendien is het volgens hem provinciaal beleid om molens te clusteren om zo versnippering te voorkomen. Zijn partij wil duurzame initiatieven op het gebied van energie bundelen in het provinciale zoekgebied voor windenergie: Rouveen-Oost. Daarmee komt GB tegemoet aan bezwaren uit de buurt.

Een groep van 35 huishoudens is tegen de windmolenplannen en heeft zich verenigd in de Commissie Behoud De Lommert. Met de plaatsing van een spandoek in een weiland laten de bewoners hun onvrede blijken over de voorgenomen locatie. ,,We zijn niet tegen windmolens, maar er moeten wel goede afwegingen gemaakt worden. Dat is hier niet gebeurd. Dit is qua windopbrengst niet de ideale plaats en dit gebied zit dicht tegen belangrijke natuur aan”, zegt Gert van Essen.

Rechter

De club stelt zich strijdbaar op. Als de gemeenteraad het gebied uiteindelijk niet spaart, dan wordt een gang naar de rechter niet geschuwd. Het beoogde terrein bevindt zich tussen Staphorst, IJhorst en het Staatsbos. Volgens Wij Duurzaam Staphorst (WDS), de coöperatie die van de gemeente Staphorst met een windmolenplan mag komen, is dit de beste optie.

We hebben diverse locaties laten onderzoeken en dit is de plek met de minste overlast. Dan heb je het over het aantal huizen, geluid en slagschaduw. Niemand staat te juichen bij die molens, dat begrijpen wij ook wel”, aldus Roelof Compagner van WDS.