Politiek voelt niet voor autovrij centrum Blokzijl

De huidige zeven fracties in de gemeenteraad van Steenwijkerland zien niets in een autovrij centrum van Blokzijl. Dat blijkt uit reacties op de stelling 'De historische binnenstad van Blokzijl moet autovrij worden' in de Kieswijzer van de Stentor. Nieuwkomer GroenLinks stelt zich neutraal op.

BuitenGewoon Leefbaar is het evenals PvdA, CDA, CPB, VVD, D66 en ChristenUnie oneens met de stelling. BGL blijft naar eigen zeggen ijveren voor een rondweg rond Blokzijl. ,,Het autovrij maken van Blokzijl is een stap te ver.” De partij denkt eerder aan het autoluw maken van Blokzijl in overleg met inwoners en ondernemers. De PvdA merkt op dat parkeren rond de kolk in de zomermaanden nu al niet mogelijk is. Het probleem ligt volgens de PvdA bij het doorgaande landbouwverkeer. ,,Als dit geweerd kan worden is het veiliger in de binnenstad." De VVD erkent het probleem in de Brouwerstraat, maar is van mening 'dat dit op een andere wijze opgelost moet worden'.

Autovrij is niet realistisch, volgens het CDA. De CPB vindt dat de bereikbaarheid moet blijven en wil inzetten op een ontsluitingsweg. Aan een dergelijke variant denkt de ChristenUnie ook. ,,Zonder extra ontsluitingsweg is het onmogelijk om de binnenstad van Blokzijl autovrij te maken." Omdat de weg door Blokzijl een doorgaande route is, is autovrij geen optie aldus D66. GroenLinks: ,,De enige manier om Blokzijl autovrij te maken, is een rondweg inclusief brug aanleggen. Een voorlopige oplossing schuilt in het slechts toelaten van bestemmingsverkeer."