Politiek wil geen extra geld kwijt aan Markt in Steenwijk

De plannen voor de Markt in Steenwijk moeten terug naar de tekentafel voor versobering. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt er niets voor nog eens 95.000 euro extra op tafel te leggen, zoals het college wil. Wethouders Harmsma komt over twee weken met een voorstel.

,,Genoeg is genoeg. Wij leggen die 95.000 euro extra er niet bij", aldus PvdA-raadslid Jannes Mulder. ,,Dan draag je maar mogelijkheden aan voor versobering van de plannen. Van ons krijg je het geld niet", kreeg het college te verstaan. Een meerderheid steunt het standpunt van de PvdA. Dat betekent dat er over twee weken tijdens de raadsvergadering nog een aardige noot gekraakt zal worden.

Overschrijding

Het college vraagt nu om 95.000 euro extra, maar de totale overschrijding van het budget bedraagt al bijna twee ton. In plaats van 930.000 euro kost de herinrichting van de Markt nu al 1.125.000 euro. En dat is politiek Steenwijkerland behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten.

,,Ik baal er zelf ook van", aldus wethouder Bram Harmsma (VVD). Hij probeerde aan de raad uit te leggen dat hij er zelf ook niet zoveel aan doen kan. ,,Het gaat goed met Nederland, maar dat heeft ook een keerzijde. De kosten in de bouw blijken explosief gestegen. We hebben in 2017 een kostenraming gemaakt. De daadwerkelijke aanbesteding was maanden later. In december bleek al dat de kosten 7,5 procent hoger waren dan begroot, daar komt over dit jaar nog eens 7,5 procent bij. Het gaat hier om materiaal en loonkosten."

Pollers

En daar blijft het volgens Harmsma niet bij. ,,De pollers die we wilden aanschaffen, bleken niet meer leverbaar. Dus moeten we andere pollers kopen en ook die zijn duurder." Bij inspectie van de stenen in het marktgebied bleken er veel meer kapot dan gedacht. En omdat de welstandscommissie van de gemeente de voorkeur geeft aan een ander soort marmer voor de fontein is die ook duurder dan gedacht.