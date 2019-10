Politieke vragen in Zwartewaterland over leerplichtige kinderen vanwege schuilgezin Ruinerwold

De fractie van het CDA in Zwartewaterland wil van het college van B&W weten hoe het precies zit met de leerplicht in de gemeente na de gebeurtenissen in Ruinerwold. Vader Gerrit Jan van D. heeft met zijn kinderen in het verleden in Hasselt en Zwartsluis gewoond en er zijn twijfels of de kinderen naar school gingen of thuisonderwijs kregen.

Een leerplichtambtenaar van de gemeente Zwartewaterland deed in het verleden onderzoek naar de situatie binnen het gezin dat vorige week in afzondering werd aangetroffen in Ruinerwold. De situatie werd ‘in orde‘ bevonden en er was geen aanleiding om in te grijpen.

Lokale school

Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder zegt echter niet te weten of de kinderen destijds door hun ouders werden onderwezen en daarom ontbraken op een lokale school. CDA in Zwartewaterland wil van het college weten of de controle op leerplichtige kinderen in Zwartewaterland nu gewaarborgd is, of er leerplichtige kinderen zijn waarvoor akkoord is gegeven om niet naar school te hoeven gaan en wat daar dan mogelijk de reden van is.

CDA-raadslid Margreet Bosma vraagt zich af hoe het met thuisonderwijs in Zwartewaterland geregeld is. ,,Het is goed om te vragen hoe het precies zit. Er lijkt een grote groep kinderen niet naar school in Zwartewaterland te zijn gegaan. Ik ken een moeder die lerares is en een half jaar ging reizen met haar gezin. Ze moest veel regelen om les te kunnen geven. Hoe wordt de kwaliteit van thuisonderwijs gecontroleerd?”

Vrije School Zwolle

Vader Gerrit Jan is tussen 1998 en 2000 bestuurslid en vrijwilliger geweest van Stichting Vrije School in Zwolle. Vier van zijn kinderen zouden er een tijdje op school hebben gezeten. Kinderen kunnen thuis onderwijs krijgen als aan strenge voorwaarden wordt voldaan. De kinderen van Van D. groeiden op in Hasselt. Daar woonde het gezin ook toen de moeder in 2004 overleed. Ze hadden een speelgoedwinkeltje aan de Kerkstraat in Zwartsluis. In 2008 verhuisde de vader met zes kinderen naar Meppel en in 2010 kwam het gezin in de boerderij in Ruinerwold te wonen.