Poolse arbeidsmigranten in Zwartewaterland krijgen informatie over coronavirus in hun eigen taal

Meerdere arbeidsmigranten die op een kamer verblijven, kan de verspreiding van het coronavirus in de hand werken, stelde Smits. Met name de situatie in Zwartsluis baarde hem zorgen. Zo is het enkele jaren geleden door ondernemer Terwel gekochte voormalige hotel Roskam ingericht als huisvesting voor arbeidsmigranten. Die verblijven meestal met meerdere personen op een kamer en met een verschillende familiaire achtergrond. ,,Dat is een ongewenste situatie’’, aldus Smits, die de burgemeester vroeg hoe de gemeente hiermee omgaat.