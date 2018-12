Prins Mauritshuis Blokzijl geeft geheimen prijs bij verbouwing

videoZe wisten wel dat er ‘wat’ moest zitten, maar dat het oude kerkplafond nog in zó'n gave staat z'n geheimen zou prijsgeven was wel het gedroomde scenario voor Alko (42) en Annemarie Tolner (38). De gasten van hun horecabedrijf aan de havenkolk in Blokzijl zitten straks onder het houten tongewelf, achter originele kerkramen. In een decor doorspekt met verhalen, want hier echoën nog de kinderstemmen van het weeshuis.

Het Prins Mauritshuis ondergaat een transformatie van jewelste. Deadline: maart 2019. Dan is de keuken in het moederpand aan de Brouwerstraat stukken groter en het ergonomisch verantwoorde hart van één horecabedrijf, waar het nu nog is opgesplitst in een restaurant en grandcafé.

Het wordt in zijn geheel een grandcafé met links Club Orange (met een vette knipoog naar naamgever Prins Maurits van Oranje, waaraan de fortresse Blokzijl z'n stadsrechten te danken heeft) en rechts Royal Blue. Ieder deel krijgt z'n eigen sfeer. Verder beschikt men over een tweede overdekte en verwarmde patio. Een besloten partijtje afzeggen als gevolg van ruimtegebrek is er niet meer bij voor Alko en Annemarie Tolner.

Volledig scherm Alko en Annemarie Tolner in het Prins Mauritshuis. Bij de verbouwing van het restaurant is het plafond weggebroken en zijn de muren en de zolder van de voormalige kerk blootgelegd. © Wilbert Bijzitter

Weeshuis

Het horeca-echtpaar is al een tijdje aan het breken en dwaalt zelf nog een tikje beduusd rond tussen de gestripte hoge muren van het voormalige weeshuis en de latere hervormde kerk. In hun hoofd maken ze schetsen, testen kleuren, plaatsen denkbeeldig groen en zien de loungezitjes al voor zich waarop gasten genieten van mooie wijnen en shared dining gerechtjes.

Een doorkijkje hier, meer lichtinval daar, die ene muur eruit. Het horecapaar zit midden in z'n meest rigoureuze verbouwing ooit, maar het horecabedrijf blijft gewoon geopend. Een keus die past bij hun nieuwe koers. ,,Het is een gigantische investering, maar na twintig jaar katapulteren we ons bedrijf naar de toekomst.’’

Geschiedenis

Tijd voor een stukje geschiedenis, want dit gebouw laat zich als een ui afpellen. Stroop je lagen af, kom je geheid nieuwe verrassingen tegen. In 1676 stond op deze plek in het Zuiderzeestadje al een weeshuis dat de naam droeg van Prins Maurits van Oranje. Het huidige pand dateert van 1873 en deed tot 1928 dienst als weeshuis.

Daarna verbouwde de Hervormde Gemeente het pand tot kerk en verenigingsgebouw. Decennia werd er gepredikt, gezongen, vergaderd en toneelgespeeld. Het podium is na de sloop nog zichtbaar, net als de flarden van een paar reclameposters aan de wand; stille getuigen van 's lands eerste reclamemuseum dat hier in de jaren ’70 onderdak vond toen het gebouw in particuliere handen kwam. Er waren toen achtereenvolgens een pottenbakkerij, kunstgalerie, museum en koffielokaal in gevestigd, voordat het een restaurant werd.