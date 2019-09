Prins Mauritshuis in Blokzijl verrijkt met ‘sterrenchef’ Seb Smit van De Lindenhof** uit Giethoorn

,,Begrijp me goed, ik had nog 20 jaar bij Martin en Marjan kunnen werken", zegt Seb Smit. ,,Maar ik zat er nu 12 jaar en dan ga je toch nadenken of je nog wat anders zou willen.” Via via kwam hij in contact met Alko (Tolner, red.) van het Prins Mauritshuis in Blokzijl. ,,Hier werken leek me echt een leuke nieuwe uitdaging.”