Problemen energienet Steenwijkerland moeten in 2021 opgelost zijn

Leuke plannetjes in Zwartewa­ter­land kunnen uitgevoerd worden

12:11 Een replica van een historische stenen leeuw in Hasselt, een bijen- en vlindertuin in Kamperzeedijk, bloembakken in het centrum van Zwartsluis en een vissteiger in het Varkensgat bij Genemuiden. Dit is een greep uit de leuke plannetjes die in de verschillende kernen gerealiseerd kunnen worden met een spaarpotje waarin het college van de gemeente Zwartewaterland 85.000 euro wil stoppen