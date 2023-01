Proeflopers rennen, springen, zakken (en duiken) om nieuwe Beweegroute door Giethoorn te testen

met video ‘Waterwan­de­ling’ leert hoe Zwolle droge voeten houdt (en vertelt hoe dat in 1916 niet lukte)

Deltawerken in Zwolle? Eind van de maand is het 70 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door een grote watersnoodramp. Zwolle hield in 1953 de voeten droog, maar dat was in 1916 wel anders. Aan de hand van een speciale podwalk door de stad – een wandeling met audio – kan iedereen die ramp nu herbeleven. Zo sta je bij het Kerkbrugje ineens tot je middel in het water.

5 januari