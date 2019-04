Project op Staphorster scholen om zwijgcultuur te doorbreken

Doel is om te kijken hoe normen en waarden in de lokale samenleving op een positieve wijze beïnvloed kunnen worden door gebruik te maken van de sociale infrastructuur. Robert Duiker uit Woudenberg is projectleider. Hij wil het project niet beperken tot de eigen achterban van de scholen. Duiker, werkzaam op een middelbare school en jongerenwerker, gaat andere scholen in de gemeente benaderen, maar ook sportverenigingen, ambtsdragers, jongerenclubs. ,,We hopen op een soort olievlek in de lokale samenleving. Het project zit nog in de beginfase.’’

Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe ga je met elkaar om? Wat doe je met groepsdruk? Waar spreek je anderen op aan, wat doe je wel en niet, dat soort dingen. Via dit project wordt ook het alcohol- en drugsgebruik bespreekbaar gemaakt. Het probleem neemt volgens experts toe. De Staphorster gemeenschap moet zich mobiliseren om problematisch alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in deze gemeente te beteugelen en het liefst terug te dringen, luidde onlangs de boodschap van de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema.

Het sussen, bagatelliseren, verzwijgen, de andere kant opkijken, het taboe verklaren van deze zaken - typerend voor behoudende gemeenschappen zoals Staphorst - zorgen ervoor dat het probleem lastig valt op te lossen. De Rouveense huisarts Alireza Pezeshki Nia heeft het probleem al eens ‘schrikbarend’ genoemd en ook burgemeester Theo Segers heeft zijn grote zorgen meerdere keren uirgesproken.

Al eerder deden de vijf Scholen met de Bijbel onderzoek in eigen kring. Daar kwam uit naar voren dat problemen, het weg sussen ervan en zwijgzaamheid actie behoeven. ,,Dit is zeker geen probleem van de Biblebelt alleen, maar wat in behoudende kringen wel een punt van zorg is, is het zwijgen hierover’’, zegt Duiker.

Vuile was

,,Er is heerst hier en daar nog een zwijgcultuur, er is een soort lijdzaamheid. Je hangt immers de vuile was niet buiten. Daardoor gebeurt er simpelweg te weinig wat een positief effect heeft, waardoor losbandigheid en obsessief gedrag kunnen toenemen. Grenzen worden overschreden en ouders, gezinsleden, andere jongeren lijken het lastig te vinden om het probleem te doorgronden en tot een adequate aanpak te komen. Gevoelens van schuld en schaamte lijken te worden weggestopt.’’