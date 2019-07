Pronkstuk van Hasselt gaat tijdelijk op reis naar Rijksmuseum Amsterdam

OM is het niet eens met vrijlaten ex-tbs'er die wordt verdacht van moord op Halil Erol

26 juli Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland stelt beroep in tegen de beslissing om ex-tbs’er Matthias M. vrij te laten. Tot de vrijlating werd woensdag besloten door de rechtbank in Zwolle. Het OM is het daar absoluut niet mee eens, bevestigt een woordvoerder. ,,Wij zijn dan ook in beroep gegaan tegen het besluit om deze mijnheer vrij te laten.”