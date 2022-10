Protest tegen magere compensatie hoge energieprijs: Steenwijkerij bakker verkoopt brood bij kaarslicht

Volgende aflevering in slepende vissersru­zie in Genemuiden: schoonzoon krijgt taakstraf

Een reeks smadelijke Facebookberichten en een dreigende actie naar een fietser leveren Jevan N. uit Genemuiden een taakstraf van 140 uur op. Het is de nieuwste uitspraak in een langdurige vete in de vissersfamilie, vol met rechtszaken, geweld en verwijten over en weer.

21 oktober