Provincie sluit N375 bij Meppel in één richting af na ongeval

Bedrijfs­leid­ster vermoedt dat roemrucht hotel in Wanneper­veen in brand is gestoken: 'Ik heb de politie al eerder gewaar­schuwd'

15 juni Bij de grote brand die vannacht voormalige hotel De Blauwe Hand in Wanneperveen in de as heeft gelegd, zijn zeven arbeidsmigranten met de schrik vrijgekomen. Onder hen de Griek Sampri (32), die werkt op een scheepswerf in Meppel: ,,Opeens zagen we overal vuur.” Het zou de bedrijfsleidster niet verbazen als er sprake is van brandstichting. Naar eigen zeggen waarschuwde ze politie dat dit kon gebeuren.