Puellae Kwartet speelt in Grote Kerk van Blokzijl in plaats van Nederlands Jeugd Strijkorkest

Aafke en Niels wachten tevergeefs op struikjes tijdens de landelijke do­neer-een-zaai­ling-dag

Op honderden plekken konden zaterdag zaailingen en stekken worden bezorgd bij eigenaren van een lap grond. Zoals bij Aafke Tadema in Bruchterveld, die 1500 vierkante meter van haar grond om wil zetten in bos, en Niels Hofman in Punthorst. De animo viel zwaar tegen: er werd helemaal niets afgeleverd op deze landelijke doneer-een-zaailing-dag in ons land.

28 november