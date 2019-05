PvdA’er Harrie Rietman maakt raadsperiode af in Zwartewaterland

Die periode is twee keer verlengd en nu de derde vervangingsperiode van zestien weken er op zit, mag dat wettelijk niet meer worden verlengd met een vierde periode. Omdat Hoentjen nog niet in staat is om haar plek in de raad in te nemen, heeft de PvdA er voor gekozen om Rietman nu definitief te laten benoemen. Hij was net voor de gemeentelijke herindeling in 2001 wethouder in de voormalige gemeente Genemuiden en later fractievoorzitter van de PvdA in de nieuwe gemeente Zwartewaterland. In 2010 verliet hij de politiek. In het dagelijks leven is de Genemuidenaar docent Juridische Vakken bij Landstede in Zwolle. In Genemuiden is hij voorzitter van Stichting Cultuur & Educatie Genemuiden.