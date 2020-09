Raad Meppel kan weer vergaderingen in aangepaste raadszaal

Burgemeester Richard Korteland: ,,We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de oude situatie toe te passen voor het vergaderen van raad en commissie, maar een exacte kopie is helaas door de coronamaatregelen niet mogelijk. Wel ben ik verheugd dat het politieke debat weer in de raadzaal kan plaatsvinden, dat komt ten goede aan de lokale democratie.’’ Volgens Korteland ging het digitaal vergaderen door de raad redelijk. ,,Toch is het beter om elkaar fysiek weer in de ogen te kunnen kijken tijdens het debat.”