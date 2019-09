Raad Staphorst akkoord met windmolens in De Lommert

Inbreker brengt in Staphorst eigen ladder mee, maar vergeet die weer bij zijn vlucht

18:20 Als inbrekers aangehouden worden hebben ze meestal alleen een tas met gereedschap bij zich, maar een lid van het boevengilde in Staphorst besloot het vandaag wat grootser aan te pakken. Volgens een beschrijving van de politie Staphorst op Facebook kwam er vanmorgen een inbreker op een elektrische fiets met over zijn schouder een ladder om daarmee zijn slag te slaan bij een woning in de Burgemeester Van de Walstraat.