Raad Staphorst wil rem op uitbreiding personeel

‘Taartpunt’ de oplossing voor grote vraag naar industrie­ter­rein in Staphorst

9 september Uitbreidende plaatselijke ondernemers en nieuwe bedrijven van elders moet geen strobreed in de weg worden gelegd om in Staphorst hun centen te verdienen. Dat is de insteek van het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad om het bedrijventerrein De Esch 4 zo snel mogelijk in ontwikkeling te nemen. De nood is hoog want bestaande bedrijventerreinen lopen in vlot tempo vol.