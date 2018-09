Raad van State akkoord met geluidmaatregelen brug Hasselt

Zo is een aanvullend geluidsrapport van de provincie Overijssel en de daarin voorgestelde geluiddempende maatregelen op de brug over het Zwarte Water in zijn geheel goedgekeurd. Eind vorig jaar droeg het bestuursrechtscollege de gemeente Zwartewaterland en provincie Overijssel op meer duidelijkheid te verschaffen over de effecten van een aantal maatregelen aan en op de brug. De gemeente nam daarop in het bestemmingsplan een nadere uitleg op over te treffen geluidsmaatregelen. Zo wordt geluidsreducerend asfalt gebruikt, worden brugvoegen gedempt en zijn de maten van enkele geluidschermen aangepast. Het middenscherm op de brug wordt 230 meter lang, 40 meter langer dan de brug zelf.