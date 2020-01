Raad van State stelt regels aan vestiging nieuw recreatiebedrijf in Wanneperveen

Willems­oord viert jaar lang dat dorp twee eeuwen geleden werd gesticht op woeste gronden

28 januari De Maatschappij van Weldadigheid stichtte in 1820 op woeste heidegronden onder de naam Kolonie III het dorp dat later de naam Willemsoord kreeg. Dat vieren de huidige bewoners het hele jaar. Het zogenoemde Aftrapfeest, zaterdag 1 februari in Eetcafé De Steen, is de eerste activiteit van het door de jubileumcommissie samengestelde programma.