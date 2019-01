Raadslid wacht al 244 dagen op antwoord van college Steenwijkerland

Fractievoorzitter Jacqueline Willemsen van Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) in Steenwijkerland wacht al 244 dagen op antwoorden op haar vragen over de openingstijden van het zwembad in Vollenhove van het college van B en W van die gemeente.

Eind mei 2018 wilde Willemsen weten waarom het buitenbad van het zwembad in Vollenhove niet eerder open ging, terwijl er die hele maand sprake was van een hittegolf. Ondertussen week de jeugd uit naar de haven om daar in het water te springen. Verboden én gevaarlijk, stelde Willemsen vorig jaar. ,,Ik wilde weten waarom ze bij het zwembad niet wat makkelijker met de openingstijden om gingen", zegt Willemsen. ,,Met zulk weer moet dat toch open kunnen?”

September

,,Wethouder Harmsma zei toen toe er met de leiding van het zwembad over te zullen spreken in september en er daarna zo snel mogelijk op terug te zullen komen.”

‘In de afgelopen maanden hebben we zowel via de griffie als persoonlijk aan de wethouder om antwoord gevraagd, maar het bleef stil", schreef Willemsen begin deze maand opnieuw aan het college. ,,Inmiddels is het eind januari en hebben we nog niets gehoord. het is nu nog niet noodzakelijk, maar ik wil wel graag weten hoe dat het komend voorjaar gaat als het weer warm wordt.”

Oud papier

En het zijn niet de enige vragen waarop Willemsen nog geen antwoord heeft gehad. ,,We hebben ook vragen gesteld met betrekking tot de regeling rond het ophalen van oud papier. De nieuwe regeling is op 1 januari ingegaan, maar hoe het nu voor de verenigingen is geregeld die dat voorheen op platte karren en aanhangwagens deden, blijft onduidelijk.”

Vertraging