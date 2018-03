Raadsnestor Zwartewaterland vertrekt met pijn in het hart: 'het is niet anders'

,,Als je 27,5 jaar in de gemeenteraad hebt gezeten dan wordt het een deel van je leven en neemt het een plaats in je gezin in. Nu is het afgelopen en dat had ik niet verwacht. Maar ik moet de knop omzetten, het is niet anders."

Johannes van den Berg (72) voelt woensdagavond als raadsnestor namens de SGP de grond onder zijn voeten vandaan zakken. Gedurende de verkiezingsavond wordt duidelijk dat hij na bijna dertig jaar zijn zetel - eerst in de oude gemeente Genemuiden, nu in Zwartewaterland - moet opgeven. De Genemuidenaar staat op plek vijf, de partij levert een zetel in en blijft op vier steken. En als de voorkeurstemmen worden gepresenteerd blijkt ook de nummer zes nog over Van den Berg heen te zijn gegaan. ,,We hebben onze zetel verloren aan de ChristenUnie, in Genemuiden. Daar hebben we honderd stemmen verloren en zij hebben er tweehonderd bijgekregen." Landelijke ontwikkelingen, vermoedt de nestor, die wijst naar de partijleider van CU. ,,Het 'Segers-effect', die doet het gewoon heel goed."

Ervaring

Met het gedwongen vertrek van Van den Berg verdwijnt vanzelfsprekend een brok ervaring uit de gemeenteraad van Zwartewaterland. Hij zit er immers bijna drie decennia, de nieuwe raadsnestor slechts acht jaar. ,,Als naar een raadsbesluit van lang geleden werd verwezen keken ze altijd naar mij. Gaf ik dan nog even tekst en uitleg." Met een vijfde plek op de kieslijst was de kans aanwezig dat Van den Berg van het toneel zou verdwijnen, zo eerlijk is hij wel. ,,Maar we hadden verwacht onze zetel te zullen behouden. Dat was het uitgangspunt. En met lijsttrekker Maarten Slingerland als beoogd wethouder zou ik dan nog blijven zitten. Zo had ik het graag afgesloten."

't Olde Staduus