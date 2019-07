Race tegen de klok om voldoende studenten onder dak te krijgen in Meppel

VideoHet wordt een race tegen de klok, want als begin september het studiejaar weer begint, moeten de in totaal 110 nieuwe studentenkamers in Meppel er helemaal klaar voor zijn. ,,Het wordt kiele kiele", zegt Ruben Hoekema die samen met zijn vader een monumentale boerderij in Kolderveen ombouwt tot 14 kamers. ,,Ze zijn allemaal al verhuurd.”

Een studentenkamertekort in Meppel. Wie dat voor het eerst hoort, kijkt verbaasd op. Maar de grote trekpleister voor studenten is de International Teacher Education for Primary Schools (ITEps), noem het de Internationale Pabo, van Stenden Hogeschool. Die leidt studenten op tot lesgeven op internationale scholen overal ter wereld. En dan is het mondiaal ook nog eens de enige die zich op deze niche heeft gestort. Ongeveer 400 studenten heeft de school nu, maar die moeten wel allemaal een onderkomen hebben.

Noodklok

En daar wrong afgelopen jaren de schoen, want in Meppel zelf waren simpelweg niet zoveel geschikte woonruimten voor studenten. Directeur Ton Gelmers luidde begin dit jaar de noodklok, want de aanmeldingen voor komend jaar stroomden alweer binnen. En zonder garantie op onderdak, zouden die het wel eens af kunnen laten weten. ,,Er moeten minimaal 100 kamers op korte termijn, en nog eens 100 kamers op de middellange termijn bij", zei Gelmers in april.

Volledig scherm In Kolderveen wordt een monumentale boerderij, de voormalige huisartsenpraktijk, verbouwd tot studentenhuis. Ruben Hoekema is er maar druk mee. © Wilbert Bijzitter

Nijeveen en Kolderveen

Die noodkreet had effect want de voormalige bibliotheek in Nijeveen is inmiddels verbouwd tot 16 studio's en een paar straten verder, aan de Kolderveen, zijn vader en zoon Hoekema druk bezig met de verbouwing van de voormalige huisartsenpraktijk, die was gevestigd in een monumentale boerderij, om te bouwen tot een studentenhuis. ,,Veertien kamers", laten ze zien. Op de begane grond een aantal met grote ramen, een tweetal zelfs met tuindeuren en dus een terrasje in de grote tuin om het pand. Een grote gedeelde huiskamer, één forse, moderne keuken en de oorspronkelijke keuken aan de overkant van de gang. Boven een kamer met balkon, wederom een aantal kamers met flinke ramen en een waar zelfs twee grote inbouwkasten in zitten. ,,Hier gaat een stelletje wonen", zegt vader Hoekema. De ene muurkast is groot genoeg voor een klein tweepersoonsbed. ,,Maar goed, wij zijn niet echt met de inrichting bezig, eerst moet alles klaar zijn."

Volledig scherm Vader en zoon Hoekema verbouwen een monumentale boerderij in Kolderveen tot studentenhuis. © Wilbert Bijzitter

Huurprijs

Want voor zo'n studentenhuis heb je wel wat extra faciliteiten nodig. De badkamer boven met douche en ligbad blijft weliswaar in functie, maar een extra badkamer beneden met drie douches wordt wel noodzaak, denken vader en zoon. De huurprijs is aan de hand van de officiële puntenlijst tot stand gekomen. ,,Tussen de 350 en 380 euro zo'n beetje. Die grote kamer aan de voorkant boven 450, maar goed, dan deel je dat met zijn tweeën. Da's geen geld", zegt Hoekema. En daar maakt ie zich nog wel een beetje zorgen over. ,,Eigenlijk kan het niet uit. Ik had het eigenlijk voor senioren willen verbouwen en dan een iets hogere huurprijs willen vragen. Maar de gemeente stond erop: studentenhuisvesting moest het worden.” Hij gaat het afwachten, als de verbruikskosten voor water en elektra te hoog worden, zal ie mettertijd toch de servicekosten moeten verhogen.

Volledig scherm De nieuwe bewoners van het studentenhuis in Kolderveen hebben zelfs een ligbad tot hun beschikking. © Wilbert Bijzitter

Waterschapsgebouw

En dan is er nog het voormalige waterschapsgebouw aan de Blankenstein in Meppel. Dat staat al leeg sinds de fusie tussen het Drentse en Overijsselse waterschap en de verhuizing van het hoofdkantoor naar Zwolle. Het pand in Meppel is in bezit van Jansen Vastgoed uit Zwolle, die ook het voormalige waterschapsgebouw in Zwolle in bezit hebben. De aanvraag om het leegstaande pand in Meppel om te bouwen naar studentenhuisvesting is ingediend en de vergunning is in behandeling, meldt een gemeentewoordvoerder. Gelmers weet dat de bezwaarprocedure bijna is afgerond. ,,De kamers kunnen nog voor september klaar worden gemaakt, ook al is de tijd kort", heeft hij zich laten vertellen.

Maar dan zijn ze er nog niet in Meppel. ,,Voor de komende jaren verwachten we nog door te groeien naar ruim 500 tot 550 studenten", zegt Gelmers. ,,We verwachten op termijn nog tussen de 60 en 90 kamers extra nodig te hebben, omdat juist het aantal niet Nederlandse studenten groeit.”