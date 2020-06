Raketbouwers lanceren hun projectielen in een weiland in Baarlo

Vriend en adviseur van Martin Luther King volgt nieuw protest vanuit rijtjes­huis in Steenwij­ker­wold: ‘We moeten leren dat er onbewust racisme is’

7:00 Harcourt Klinefelter (81) woont in Steenwijkerwold. Hij is een oude vriend en voormalig adviseur van Martin Luther King. Alle demonstraties van nu volgt hij op de voet. Hij duidt overeenkomsten en verschillen met vroeger. ,,Weet: de climax blijft in ons geheugen. In dit geval I have a dream versus hoerenzoon Zwarte Piet.”