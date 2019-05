Ram(bo) heeft snel een nieuw baasje: Peter en Astrid bereiden barbecue voor

,,We hadden één voorwaarde: Dat hij een goed plekkie zou krijgen”, stelt Astrid. Toen een in een boerderij woonachtige man uit Hasselt zich eerst via Facebook en vervolgens aan de deur bij de familie Hoeve-Hulst aan de Draco in Hoogeveen meldde, wist Astrid dat Rambo in goede handen was. De nieuwe eigenaar tilde de ram zorgzaam op, zette het dier in het hondenhok achterin zijn busje en nam hem mee naar zijn boerderij. Daar liet hij Rambo los tussen twee schapen en een handvol geiten. ,,Hij zei eerlijk dat hij er niet veel verstand van had, maar drukte ons op het hart het scheren van Rambo bijvoorbeeld aan anderen over te laten.”

Zo kwam het kersverse echtpaar binnen een week af van hun ludieke huwelijkscadeau. Peter en Astrid, respectievelijk afkomstig uit Staphorst en Punthorst, hadden hun ja-woord net gegeven in Hollandscheveld toen ze aan de schapenbrokken en halster van een koe die ze overhandigd kregen, merkten dat er een wel heel bijzondere gift onderweg was. Eenmaal thuis troffen ze een ram aan; na de hangbuikzwijntjes, de Shetlandpony en de kippen het zoveelste dier dat een getrouwd koppel van vrienden uit de kameradengroep door de maag gesplitst kreeg.

Aandacht

De tamme en ‘machtig leuke’ ram, die al snel de toepasselijke naam Rambo kreeg, trok in de achtertuin veel bekijks van kinderen uit de buurt. Maar als het mannelijke schaap genoeg voer of water in zijn hok had gehad, stond hij vooral voor het raam in de achtertuin van de rijtjeswoning naar binnen te staren. Zo concludeerde Astrid al snel dat Rambo niet te houden was. ,,We waren er gek mee. Het is echt een leuk beest. Je kan 'm alleen niet in de achtertuin laten. Hij heeft teveel aandacht nodig.”

Een week eerder stond het dier nog bij haar pas getrouwde schoonzusje in de tuin. Zij had de oplossing snel gevonden, door haar broer er op zijn trouwdag er mee op te zadelen. Om zelf van Rambo af te komen, plaatsten Peter en Astrid een oproep op een zogenaamde weggeefhoek en social media. Het stuitte ook op verontwaardigde reacties van mensen die vinden dat je een ram niet cadeau kunt doen. ,,Dat is hun mening. Wij gebruiken het niet als speelgoed en verwaarlozen het dier niet”, benadrukt Astrid nog maar eens.

Barbecue