Rapper Makka uit Zwolle en mededaders jarenlang de cel in voor gewelddadige woningoverval Havelte

Jaren cel geëist tegen medever­dach­ten van Zwolse rapper Makka voor overval Havelte, justitie is mild voor ‘lokdame’

Had de 19-jarige callgirl moeten weten dat rapper Makka uit Zwolle en zijn vrienden een autohandelaar in Havelte wilden overvallen? Justitie meent van wel, omdat ze de karakters van het viertal kende. Maar er is oog voor haar afhankelijke rol. Ze was in de greep van Makka die haar klant er met haar telefoon inluisde. ,,Alles schurkt wel aan tegen mensenhandel.’’

17 februari