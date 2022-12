Rechtbank: bewoners van flat Vijverhof in Steenwijk mogen voorlopig blijven

Roelof en Klaas redden fameuze Staphor­ster discotheek: ‘Ben hier zo vaak geweest, dit kan toch niet dicht?’

Discotheek Kisteman, een begrip in deze regio, blijft open. De Staphorster ondernemers Roelof Talen en Klaas Engel zijn de nieuwe eigenaren. Zij nemen de bekende uitgaansgelegenheid in Staphorst over van Henri Kisteman, die een tijdje terug besloot te stoppen.

