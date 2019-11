Recreatiesector slaat alarm over verhoging toeristenbelasting Steenwijkerland

Toeristen betalen nu voor een overnachting één euro per persoon per nacht aan toeristenbelasting. Als het aan de gemeente Steenwijkerland ligt, wordt dat bedrag komend jaar verhoogd naar met tien eurocent per persoon per nacht. In 2021 moet dat bedrag naar anderhalve euro per nacht. Zo hoopt Steenwijkerland het gat in de begroting te dichten.