Redding voor hooibergen in Hasselt

videoMet de restauratie van twee vervallen hooibergen is de eerste stap gezet op weg naar behoud van de hooibergen aan de rand van Hasselt, de enige plaats in ons land waar er nog zoveel bij elkaar staan. Twee zijn er nu opgeknapt, voor de andere zeven worden plannen gemaakt.

Da gaat het niet alleen om het opknappen, maar ook het zoeken naar een nieuwe functie. Daarbij moet worden gedacht aan een informatiecentrum over hooibergen in ons land, bed & breakfast, atelier en kantoor, zo geeft Adriaan Velsink van Werkgroep HooiDelta aan. Toen er enkele jaren geleden sprake was van sanering van het terrein om de bouw van villa’s mogelijk te maken, heeft de werkgroep – ontstaan uit verschillende partijen - een reddingsplan gemaakt.

Uitvoering daarvan is sterk afhankelijk van een investeerder. Velsink zegt dat er momenteel hoopgevende gesprekken gaande zijn. ,,Er is een geïnteresseerde, die de financiële haalbaarheid onderzoekt’’, is alles wat hij er op dit moment over kwijt wil. Ook is er een partij die op het terrein een kleinschalige voorziening voor begeleid wonen wil realiseren, een van de andere peilers uit het plan.

Subsidie

Met een subsidie van de provincie Overijssel zijn er nu twee in oude staat hersteld door bouwbedrijf Authentiekbouw uit Nieuwleusen. ,,De ene is een rechthoek, de andere een vierkant en allebei hebben ze een dak dat met lieren en katrollen op een neer kan bewegen, zoals vroeger gebruikelijk was’’, zegt Velsink. Voor een van de hooibergen heeft zich een geïnteresseerde gemeld, iemand die er hooi voor zijn paarden in op wil slaan. ,,Dat zou mooi zijn, dat ook het originele gebruik straks weer te zien is.’’

Werkgroep HooiDelta is al geruime tijd bezig om de groep hooibergen een nieuwe toekomst te geven. Een dergelijke cluster met hooibergen is namelijk uniek in Nederland, zo heeft onderzoek uitgewezen. Suzan Jurgens, wetenschappelijk adviseur van de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland, spreekt over ‘een hoge zeldzaamheidswaarde’. ,,Het is het enige resterende groepje stadshooibergen. Nergens anders wordt dit fenomeen nog aangetroffen.’’

Hooiwinning

De hooibergen zijn destijds gebouwd als opslag van hooi voor de stadsboeren. Hooi bij de boerderijen in de stad was te gevaarlijk in verband met het brandgevaar. Daarom werd aan de rand van Hasselt een terrein met hooibergen ingericht. Bekend is dat er zeker veertien hebben gestaan. De Rijksuniversiteit Groningen, de IJsselacademie en historicus, Wim Coster hebben op verzoek van Werkgroep HooiDelta en de gemeente Zwartewaterland de geschiedenis van de hooiwinning in deze streek in kaart gebracht. Het rapport Van Oerbos tot Hooiland is met verhalen, foto’s en geluidsfragmenten gepubliceerd op de website www.hooidelta.nl. Begin april is er in De Veldschuur tussen Hasselt en Rouveen een tentoonstelling te zien over hooiwinning in deze regio. De opening is 9 april door gedeputeerde Hester May en burgemeester Eddy Bilder.

Volledig scherm Plan voor het terrein bij Hasselt © HooiDelta