Redding voor optredens in Steenwijker park Rams Woerthe

De optredens bij de theekoepel in park Rams Woerthe in Steenwijk zijn voorlopig gered. Rabo Theater De Meenthe neemt tijdelijk het Open Podium over. Na vijftien jaar houdt vrijwilligersgroep De Steenworp zondag 6 oktober het allerlaatste door hen georganiseerde Open Podium in het park.

,,Na exact vijftien jaar vinden we het welletjes. Ondanks herhaaldelijke oproepen hebben er zich geen serieuze opvolgers aangediend waardoor we het stokje dus niet kunnen niet doorgeven’’, zegt Theo van der Werf namens de vrijwilligersgroep. Daarmee dreigde het doek te vallen voor de optredens van nieuw, ontluikend talent of gevestigde namen die tijdens het Open Podium uit hun comfortzone treden met een andersoortig optreden.

De helpende hand komt vanuit het Rabo Theater De Meenthe. Die heeft de afgelopen drie jaar, nadat de theekoepel werd gesloten, vrijwilligersgroep De Steenworp al bijgestaan als juridische partij voor de vergunning en met een mobiele bar voor de verkoop van koffie, thee en licht alcoholische dranken aan de bezoekers. Nu komt daar de programmering bij. Directeur Han Evers: ,, We nemen het Open Podium vier keer over: in mei, juni, juli en september. In augustus niet in verband met het Dicky Woodstock Popfestival. Zie het als een overgangsjaar. Een soort waakvlam, die we aan het branden willen houden.’’ Evers doet het ook niet zonder reden. ,,Volgend jaar bestaat De Meenthe een halve eeuw en in het kader van het jubileum willen we iets feestelijks doen in park Rams Woerthe.’’

De Open Podiums blijven onder regie van De Meenthe in dezelfde vorm als bij vrijwilligersgoep De Steenworp. ,,Het is bedoeld voor nieuw ontluikend talent een podium te bieden, maar ook gevestigde namen die in een andere samenstelling iets willen uitproberen.’’ Waar het in het verleden vooral ging om muziek en soms goochelacts of een dichters, gaat De Meenthe er een vleugje theater aan toevoegen. ,,Een soort preview van de te verwachten theatervoorstellingen in De Meenthe. Onze programmeur Monique de Boer zal hier invulling aan geven.’’