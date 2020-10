Regels dwingen Gieterse ondernemer tot enorme investering

,,Ik kan niet anders’’, verzucht Erik Boer over de gedwongen investering. Want zo voelt het voor de ondernemer. Al jaren is er gedonder rond de loswal, waarvan hij en andere bedrijven afhankelijk zijn voor het in Giethoorn zo noodzakelijke vervoer over het water. Omwonenden klagen over van alles en nog wat en voeren de ene na de andere procedure, tot de Raad van State in Den Haag aan toe. Daarbij hebben ze het voor elkaar gekregen dat er nu een bestemmingsplan ligt dat bepaalt dat de uitstoot stikstof nul moet zijn omdat de loswal grenst aan Natura2000-gebied.