Regen houdt bezoekers weg bij gondelvaart in Giethoorn

Veel of weinig toeschouwers: de verlichting langs de gracht, de 60 bruggetjes en de gondels staan ieder jaar garant voor een bijzonder schouwspel in een sprookjesachtige sfeer, die gasten van ver over de grens maar ook eigen nuchter volk betovert. Toch is een voldoende aantal gondels een jaarlijks punt van zorg. Met de nieuwe status hoopt de vereniging op een forse impuls en een toekomst met veel gondels. In hoogtijdagen gleden 20 gondels door de gracht, zaterdagavond waren dat er 14 waaronder zes jeugdgondels. De stoet was aangevuld met muziek- en koorboten. ,,Onze kwetsbaarheid is het afwachten of we ieder jaar weer genoeg bouwers hebben. Tien gondels is toch eigenlijk wel het minimum. Mensen het tegenwoordig steeds drukker. De tijd om te bouwen minder is geworden. En vroeger had je drie feestjes in Giethoorn, nu is er elk weekend van alles te doen. En je kunt je geld maar een keer uitgeven."