Regenboogvlag wappert bij gemeentehuizen Steenwijkerland en Meppel

De Meppeler wethouder Henk ten Hulscher: ,,In de samenleving van Meppel wordt discriminatie niet getolereerd. Dit is in overeenstemming met het eerste artikel van onze grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’’