Regionale uitdagingen voor 2020: leegstaande winkelpanden vullen, aantrekkelijker stationsgebouw, gracht uitgraven en minder gebruik van alcohol en drugs

Uitdagingen in 2020

Eddy Bilder, Zwartewaterland: ,,De centrummanager is in Hasselt actief geweest en dit jaar moeten de plannen voor de leegstaande panden aan de Hoogstraat hun beslag krijgen. Dat geldt ook voor de werkzaamheden aan de kaai, inclusief het zichtbaar maken van de restanten van de Veerpoort. De toeristische belangstelling voor Hasselt neemt merkbaar toe. In Genemuiden krijgt woonwijk Tag West steeds meer vorm met veel mooie huizen. Aan de volgende fase moet in 2020 voortvarend worden gewerkt, want ook in Genemuiden is de woningmarkt gespannen. In de kolk bij het Agnietenterrein in Zwartsluis willen we een steiger plaatsen. Het plan is dat daarvandaan rondvaarten door Wieden en Weerribben kunnen worden gemaakt. Zwartsluis is immers de poort tot een prachtig achterland.’’