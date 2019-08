Regionale voetbalclubs zijn begonnen met voorbereidingen op het nieuwe seizoen

video Euifeest Hasselt strikt Famke Louise als artiest voor eerste alcohol­vrije feestavond

16 augustus Tieneridool Famke Louise komt optreden op de eerste alcoholvrije feestavond ooit tijdens het Euifeest in Hasselt. Famke Louise staakte in het verleden meerdere optredens omdat ze bier over haar heen kreeg. In Hasselt hoeft ze dus niet bang te zijn voor een bierdouche.