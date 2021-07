Rémon Kwant komt met twee medailles thuis van EK inlineskaten, maar de Nederlandse ploeg presteert teleurstellend

Kwant redde zijn toernooi in Portugal voor een flink deel door de bronzen medaille, die in een sterk deelnemersveld zaterdag werd veroverd tijdens de one lap. In een wedstrijd waarin Kwant op de rand van uitschakeling stond in de halve finale. Hij werd door de Spanjaard Llop van de baan geduwd maar kreeg zijn tweede plaats - en een startplaats in de eindstrijd - van de jury terug toen hij al in de bus zat, op weg naar het hotel.