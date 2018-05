RENDO keert miljoenen uit aan gemeenten

Negen gemeenten in Overijssel en Drenthe gaan samen 7,5 miljoen euro verdelen, die RENDO Holding aan ze uitkeert. Het is een deel van de winst die de netwerkbeheerder uit Meppel boekte in 2017.

De boeken zijn afgesloten met een positief resultaat van 10,6 miljoen euro, drie ton meer dan was begroot. Er wordt 7,5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten. Dat zijn Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Meppel, Hardenberg, Coevorden, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Het restant van de winst wordt toegevoegd aan de reserve.

Hoewel de winstcijfers enkele miljoenen achterblijven bij die van 2016 (13,2 miljoen euro) is algemeen directeur Eddy Veenstra ‘zeer tevreden’ met de financiële en inhoudelijke resultaten over 2017. Het verschil heeft volgens hem te maken met éénmalige bijzondere baten in verband met de afwikkeling van de fraude bij RENDO van een aantal jaren geleden. Volgens Veenstra ligt het financiële resultaat ligt in lijn met de begroting , heeft RENDO Holding een efficiencyslag gemaakt en hebben de nieuwe dochterondernemingen N-TRA (energietransitie) en RE-NET (glasvezel) hun portefeuille goed kunnen uitbreiden.

RE-NET is inmiddels in een flink aantal gemeenten in de regio betrokken bij de aanleg van glasvezelnetwerken. De aanleg en het beheer ervan wordt, naast de netwerken voor gas, elektriciteit en warmte, een steeds belangrijkere activiteit binnen de RENDO Holding.

Groen gas