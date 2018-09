Rennen door het riet tijdens Trailrun Weerribben

,,Drie, twee, een", telt Eddie Sevink van hardloopwinkel Run2Day Zwolle af. Vijftig hardlopers beginnen rustig aan de Trailrun Weerribben. Een buizerd vliegt over als ze na een aanlooproute vanaf het parkeerterrein bij Buitencentrum Weerribben het riet insteken. Een karekiet laat zijn staccato geluid horen: "krr-krr-kiet-kiet-kiet".

De beheerpaden tussen het riet zijn vochtig en deinen mee bij elke stap. Via een natuurpad langs moerasbossen voltooit Mpho Chaigneau (13) uit Zwolle als eerste het rondje van 6 kilometer. Een vrijwilligster wijst aan dat hij via het ponton over het vaartje de finish bereikt. Op het veldje van camping De Kluft kijkt hij verwonderd om zich heen. Nergens een finishlijn of tijdklok te bekennen. Het doet er ook niet toe, de jongen hardloper heeft genoten onderweg. "Het pad was zacht en modderig", grijnst hij wijzend hij op zijn zwarte, natte hardloopschoenen. De Trailrun is geen wedstrijd, maar een manier om eens op een andere manier de Weerribben te ontdekken. "Je komt op plekken, waar je normaal niet mag komen", legt Sevink uit.

Megazwaar

Mark van Dam (45) komt samen met zoon Joris (13) over de finish. 'Relaxte sfeer zonder competitie-element', zo blikt hij terug. Joris zit op atletiek en had ondanks een schram op zijn knie, nog wel harder gewild. ,,Gestoten aan een bruggetje'', verklaart hij. Willemien Runia (67) uit Lemmer knoopt er nog een tweede rondje achteraan. "De veengedeeltes vond ik megazwaar, die sla ik nu over". Ze houdt ervan om in de natuur te lopen. "Ik zag krabbenscheer onderweg in de sloten, teken dat het water schoon is".