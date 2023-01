Replica poort werkkamp en monument moeten herinnering aan Het Wijde Gat levend houden

Gemeente Zwartewa­ter­land kampt met een flink personeels­te­kort: ‘Paniek is er niet, maar soms piept en kraakt het’

De gemeente Zwartewaterland kampt met een flink personeelstekort. Er zijn bijna twintig vacatures. Paniek is er niet, maar het piept en kraakt weleens in de ambtelijke organisatie. Om de gaten op te vullen is er vrijdagmiddag een banenmarkt. ,,Het is zo leuk om bij een kleinere gemeente te werken’’, zegt Sebastiaan Ruddijs, sinds augustus 2019 gemeentesecretaris/directeur.

20 januari