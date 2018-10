Restanten muren en skeletten gevonden bij opgravingen Genemuiden

Stichting Stadswacht Genemuiden en het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente hebben opdracht gegeven voor het graafwerk. Het moet volgens kerkbestuurder Jan Roetman antwoord geven op vragen rond de ontwikkelingen in het gebied rond de kerk en vestiging van bewoners. Want door de twee grote stadsbranden is veel informatie verloren gegaan.



Henk Beens geeft aan dat toonaangevende geleerden in de zestiende eeuw zouden hebben gezegd dat Genemuiden al bekend was in de Romeinse tijd. Maar er zijn ook verhalen bekend dat er 100 jaar na Christus al sprake was van Genemuiden. ,,We willen graag meer weten over de grondlagen rond de kerk en hieruit conclusies trekken over ontwikkelingen in het gebied en vestiging van bewoners. Onduidelijk is of de eerste bewoners zich hebben gevestigd op een zandrug, zoals sommige beweren, of in het veen, wat ik denk”, zegt Beens. ,,Boringen in de grondlagen leveren misschien het antwoord op.”