Restaurantketen De Beren verovert Drenthe, en zit dan in alle provincies

De Beren, in 1984 in Rotterdam begonnen als Bruintje Beer, heeft in ons land inmiddels ruim vijftig vestigingen, waaronder in Zwolle en twee in Apeldoorn, waar de keten ook een bezorgrestaurant heeft. ,,Het noorden van het land was bij ons nog een witte vlek op de kaart. Daarin komt nu verandering. In Drachten openen we eind dit jaar een vestiging en daar komen er begin volgend jaar in één keer drie bij in Drenthe’’, zegt woordvoerster Marjolein Mens, die aangeeft dat de keten al een tijdlang rondkeek naar een geschikte mogelijkheid om de sprong naar Drenthe te maken.

Het Postkantoor

De Beren neemt aan de Kruisstraat in Meppel en in Hoogeveen de horecagelegenheden Het Postkantoor over van ondernemer A.J. Vos. Hij blijft wel eigenaar van de panden, maar gaat verder met het exploiteren van bioscopen, waaronder Luxor in Meppel. Vos was na de restaurants in Meppel en Hoogeveen net bezig met het ontwikkelen van een derde Postkantoor-locatie in Emmen, en die maakt ook deel uit van de overname. Alle personeelsleden gaan mee naar de Rotterdamse keten, zo is afgesproken. Om hoeveel personen het gaat, kan Mens zo niet zeggen. Wel dat De Beren op zoek gaat naar een franchise-nemer voor de drie locaties.