Restauratie moet kerkorgel Zwartsluis ruige, stoere en bruisende klank teruggeven

,,De gaten waardoor de orgelpijpen worden aangeblazen zijn kleiner gemaakt. Hierdoor is de klank veel vlakker en doffer geworden en door de verhoogde winddruk speelt het orgel erg zwaar.’’ Het is een gevolg van wat Wegerif omschrijft als ‘een rampzalige restauratie’, uitgevoerd in 1936. Bij latere restauraties is dat niet hersteld. ,,In 1974 ontbrak de kennis hiervoor en in 2007, toen alle technische onderdelen zijn aangepakt, was er onvoldoende geld om ook nog de klank te herstellen.’’ Op ruim 7.000 euro na (Wegerif: ,,Hiervoor gaan we nog acties houden’’) is het benodigde bedrag van 130.000 euro nu wel beschikbaar. De provincie Overijssel draagt de helft bij, diverse culturele fondsen hebben geld toegezegd en vanuit het Orgelfonds van de Hervormde Gemeente Zwartsluis komt een slordige 35.000 euro.