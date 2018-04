Restauratie Vollenhoofse botter nadert einde

De botter is gebouwd in 1902 in Huizen en heeft eerst gevaren onder de naam HZ73. In 1929 kwam de boot in Urker handen en kreeg de naam UK137. De laatste naamsverandering was in 1947 toen de Vollenhoofse visser Geert Spit het schip kocht en er onder de naam VN66 mee viste op het IJsselmeer. Daarna werd de boot ingezet voor de recreatievaart met achtereenvolgens Dedemsvaart, Amsterdam, IJmuiden en Hoorn als thuishaven. Daar werd het behoorlijk verwaarloosde schip in 2005 op de kop getikt door de stichting uit Vollenhove. Na herstelwerkzaamheden werd de VN66 voorjaar 2006 in gebruik genomen en vaart het sinds die tijd met passagiers op de wateren rond Vollenhove en het IJsselmeer.