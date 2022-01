Revolutie in de bouw: eerst de meterkast, dan het huis

Het mag er wat vreemd uitzien, maar in de bouw raken ze er steeds meer van overtuigd. Plaatst eerst de meterkast, direct op de fundering, en bouw daarna de woning eromheen. In het westen zijn duizend huizen op deze wijze gebouwd. Als het aan installateur Jan Boxum uit Sint Jansklooster ligt, volgt deze regio snel. Gisteren werd een meterkast vooruit, zoals het concept heet, gedemonstreerd aan onder meer medewerkers van Vitens.

Als installateur voor een nieuwbouwwoning in zijn eigen dorp was het voor Jan Boxum een uitgelezen moment om de meterkast vooruit-methode aan belanghebbenden te laten zien. Op deze waterkoude woensdag zijn dat medewerkers van Vitens en aannemer Siers, die aansluitingen voor onder meer Enexis regelt. De presentatie is in handen van Marco Kock, de bedenker van meterkast vooruit. Jan Boxum van het gelijknamige installatiebedrijf uit Vollenhove slaat het tafereel geamuseerd gade. ,,In het westen is dit al behoorlijk ingeburgerd, in het oosten moet het nog meer bekendheid krijgen”, zegt Boxum.

Minder werk

Terwijl meterkast vooruit volgens Boxum en Kock louter voordelen kent: je bouwt efficiënter (minder werk, zodat je met hetzelfde aantal monteurs veel meer woningen van elektronische installaties kunt voorzien), hebt daardoor minder personeel nodig (dat schaars is) en de planning wordt een stuk voorspelbaarder, een groot goed in de bouw waar iedereen op iedereen wacht. ,,En je hoeft de nutsaansluitingen maar één in plaats van twee keer aan te sluiten, zoals nu gebruikelijk is op de bouw. Dit zou ook voor de consument een besparing kunnen opleveren”, voegt Boxum toe, verwijzend naar de tijdelijke (bouw)aansluitingen gedurende het bouwproces.

Kock, de bedenker van deze revolutionaire aanpak (‘niet acht weken voor de oplevering, maar acht weken na start bouw’). ,,We zijn er vooral mee begonnen om de voorspelbaarheid te vergroten. Dit blijkt het meest ideale moment om die meterkast aan te sluiten. Iedereen kan erbij, er is ruimte genoeg rondom die woning. Als je een aantal weken verder bent, staat er een steiger omheen, liggen er dakpannen, loopt er bijvoorbeeld een tegelzetter. Dan kun je er niet meer bij.” Boxum: ,,Het raakt in dit stadium veel minder mensen op de bouwplaats, wanneer het nutsbedrijf de straat opbreekt om de aansluiting te verzorgen.”

Volledig scherm Jan Boxum, eigenaar van het perceel waarop de meterkast geplaatst is. © Pedro Sluiter Foto

Huisnummer

De mannen (en een enkele vrouw) van Vitens en Siers hebben vooral technische vragen bij de meterkast. Bijvoorbeeld hoe schadeproof de kast is en wat eventuele vorst ermee doet. ,,Het huisnummer moet wel geregeld zijn, zonder huisnummer geen aansluiting”, werpt een medewerker van Vitens een mogelijk bezwaar op. Goed punt, erkent Kock. ,,Daar moet je inderdaad goed op letten. Ik lobby om aansluiting op basis van kadastergegevens te doen, die zijn namelijk al veel eerder dan een huisnummer bekend. Een andere voorwaarde is dat er vooraanleg aanwezig is, dus er moet een hoofdkabel in de straat liggen.”

Argwaan

De proefprojecten dateren uit 2018, sinds 2019 is meterkast vooruit een feit, vertelt Kock. ,,Nutsbedrijven beginnen het nu te omarmen, zien de voordelen.” Boxum: ,,Want ook in de bouw zijn we graag vooruitstrevend en vernieuwend.”

Kock: ,,Je moet een patroon doorbreken en de juiste mensen bij elkaar vinden. Omdenken vinden we lastig in de bouw. Stichting mijnaansluiting.nl, een soort branchevereniging voor alle netwerkbedrijven, heeft dit samen met Bouwend Nederland helemaal begeleid, maar er moet nog missiewerk worden verricht om te laten zien dat dit bestaat.” Boxum: ,,Wij hebben elkaar bij een bouwproject in Hoofddorp leren kennen en zijn sindsdien samen doorgegaan. Ik probeer een positieve rol te spelen in de verspreiding van deze methode.”