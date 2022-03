Rick (29) overladen met kritiek na crash met Lamborghini op A28: ‘Word als crimineel weggezet’

,,Ik voelde me bijna verantwoordelijk toen ik de uitnodiging kreeg om er iets over te zeggen”, vertelde hij interviewer Humberto Tan, die gisteren Jinek presenteerde. ,,Het ging zó snel rond. Als het een Volkswagen Polo was geweest, had ik hier niet gezeten. Dan had er geen haan naar gekraaid.’’

Het is de wet van social media, vervolgde Van Stippent. ,,Je wordt als crimineel beschuldigd. Sommige dingen zit ik te lezen en denk ik: ‘Mijn god, ik had beter dood kunnen zijn’. Bij wijze van spreken dan.”

Hoe hard?

Op de vraag ‘weet je nog hoe hard je ging?’ antwoordde Van Stippent resoluut ‘nee’. ,,Het is een onzinverhaal dat je met zo’n auto nooit harder dan 100 kilometer per uur rijdt”, gaf hij wel direct toe.

,,Maar als je zo'n auto bestuurt (...) dan accelereer je en je gaat terug, je accelereert en gaat terug. Er is één zo’n filmpje dat ik iemand inhaal en je ziet eigenlijk praktisch dat ik direct op de rem ga. Maar wat doen de media? Die gaan dat filmpje editen alsof ik constant zo hard rijd. Dat zijn valse beschuldigingen.”

Volledig scherm De remsporen van de Lamborghini staan tientallen meters op het asfalt getekend. © Stefan Verkerk

Snelheid

Er is veel kritiek op het tv-optreden van Van Stippent. Op sociale media zetten veel mensen vraagtekens bij de snelheid die hij reed. Zo zegt Apeldoorner Pieter van Vollenhoven: ‘Als een peperdure Lamborghini in ons land crasht, dat weet je -zelfs als een volledige outsider -dat die auto geen 100,80,50 of 30 reed!’ Zijn tweet werd ruim 600 keer geliked.

Ook de tweet van fotograaf Stefan Verkerk is door meer dan 600 mensen geliked. Hij meende dat er geen kritische vraag is gesteld over de oorzaak van het ongeluk. ‘Hoe denk je zelf dat het gekomen is dat de geleiderail over een lengte van ongeveer 50 meter tot de fundering toe er af gereden is met een snelheid van ongeveer 100km/h?’

Hobbel

Eerder verklaarde hij aan de Stentor dat een hobbel in de weg het ongeluk veroorzaakte en dat hij vlak daarna ‘iets hoorde breken’. Rijkswaterstaat kon nog niets zeggen over de staat van het wegdek aangezien het onderzoek van de politie nog loopt.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) werkt aan een rapport over de toedracht van het ongeval. Dat neemt nog enkele dagen in beslag, laat politiewoordvoerder Sven Strijbosch weten. ,,De bestuurder was in elk geval niet onder invloed. Hij moet nog worden gehoord. Dat is overigens standaard nadat er een ernstig ongeval is gebeurd. Het Openbaar Ministerie moet straks gaan bepalen of er sprake is van verwijtbaarheid.”

