Riettelers in De Weerribben verdwalen in de regelgeving

Drie riettelers uit Ossenzijl, Kalenberg en IJsselham weten niet meer wat ze wel en niet mogen doen in het zwaar beschermde natuurgebied De Weerribben. Ze zijn naar de Raad van State gestapt om duidelijkheid te krijgen over hun positie.

Na de aanwijzing van De Wieden en De Weerribben als Natura 2000-gebied moeten de riettelers zich aan allerlei regeltjes houden om de natuur te ontzien. Intussen zijn er zoveel regels dat de riettelers niet goed meer weten wanneer ze moeten stoppen met hun werkzaamheden op de rietvelden, zo bleek tijdens de rechtszaak in Den Haag.

Vooral het recente Natuurbeheerplan voor De Weerribben is de riettelers een doorn in het oog. Volgens de riettelers mogen zij volgens het plan na 1 april niets meer doen in de gesloten gebieden om de beschermde vogels te kunnen laten broeden. Terwijl eerder met terreineigenaar Staatsbosbeheer was afgesproken dat er niets zou veranderen.

De riettelers A. Muis uit Ossenzijl, de gebroeders Dolstra uit Kalenberg en J. Ruiter uit IJsselham vragen de Raad van State om meer duidelijkheid te geven. ,,Normaal stopten wij begin april met maaien en hadden daarna nog een maand om de rietschoven uit te kammen en te verzamelen. Dat kon altijd tot half mei, maar nu mag dat niet meer’’, aldus Muis.

Verstoren

De woordvoerder van de provincie Overijssel, die verantwoordelijk is voor het beheerplan, stelt dat het allemaal wel meevalt met de beperkingen. ,,Na 1 april mogen de riettelers best nog het veld in. Maar ze moeten dan eerder het riet aan de kant hebben gelegd zodat ze niet het hele gebied kunnen verstoren.’’

Overigens krijgen de telers wel wat steun van de Raad van State. Want rechter en staatsraad Jan Kramer stelde vast dat er nog al wat tegenstrijdige regelingen lijken te zijn. ,,Zo is er een gedragscode, een beheerplan en een zienswijzennota. Eigenlijk moet je die allemaal doorworstelen om uit te zoeken wat waar geldt in De Weerribben. Dat had toch wel wat duidelijker gekund.’’

De riettelers hopen in ieder geval dat de Raad van State de provincie opdracht geeft om met een duidelijkere regeling te komen waarbij ze ook na 1 april nog op de velden kunnen werken. ,,Wij hebben 70 hectare rietvelden. Die kunnen we nooit voor 1 april maaien en verwerken. Op een veld van 23 hectare kunnen we pas in april terecht. Als we daar niet meer mogen komen, raken we in de problemen. Of we moeten heel veel mensen inhuren om op tijd klaar te zijn. Maar dat is veel te kostbaar’’, aldus één van de broers Dolstra.

Staatsraad Jaap Hoekstra wilde nog weten waarom de andere riettelers in het gebied geen beroep hadden ingesteld. ,,Ach, die vinden het te duur of ze durven niet. Als sommigen het woord rechter horen, duiken ze al onder de tafel’’, aldus Dolstra.